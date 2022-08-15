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Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов «Ми»

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Россия отозвала у ряда предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми» за сотрудничество с Украиной.
Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов «Ми»
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом рассказал в беседе с РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

По его словам, всем странам, которые заявили о передаче Украине российской и советской продукции военного назначения, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий.

«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми», — заявил Шугаев.

Он добавил, что также Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники отечественного производства в недружественные страны.

В мае в Пентагоне заявили, что Чехия передала Украине вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы. 

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