Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов «Ми»
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Об этом рассказал в беседе с РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
По его словам, всем странам, которые заявили о передаче Украине российской и советской продукции военного назначения, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий.
«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми», — заявил Шугаев.
Он добавил, что также Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники отечественного производства в недружественные страны.
В мае в Пентагоне заявили, что Чехия передала Украине вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы.