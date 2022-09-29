Министр обороны Болгарии отказал Киеву в поставках тяжёлого вооружения
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По его словам, украинский посол запрашивал у Софии тяжёлое вооружение.
Как объяснил Стоянов, он ответил, что есть решение болгарского парламента об оказании Киеву военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия.
Он добавил, что, пока он занимает пост министра, Болгария не предоставит Украине оружия.
В августе Россия отозвала у ряда предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми» за сотрудничество с Украиной.