Министр обороны Болгарии отказал Киеву в поставках тяжёлого вооружения

Министр обороны технического правительства Болгарии Димитар Стоянов отказал Киеву в поставках тяжёлого вооружения. Об этом сообщило агентство BTA.

По его словам, украинский посол запрашивал у Софии тяжёлое вооружение.

Как объяснил Стоянов, он ответил, что есть решение болгарского парламента об оказании Киеву военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия.

Он добавил, что, пока он занимает пост министра, Болгария не предоставит Украине оружия.

В августе Россия отозвала у ряда предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми» за сотрудничество с Украиной.