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Министр обороны Болгарии отказал Киеву в поставках тяжёлого вооружения

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Министр обороны технического правительства Болгарии Димитар Стоянов отказал Киеву в поставках тяжёлого вооружения. Об этом сообщило агентство BTA.
Министр обороны Болгарии отказал Киеву в поставках тяжёлого вооружения
  • Gettyimages.ru

По его словам, украинский посол запрашивал у Софии тяжёлое вооружение. 

Как объяснил Стоянов, он ответил, что есть решение болгарского парламента об оказании Киеву военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия.

Он добавил, что, пока он занимает пост министра, Болгария не предоставит Украине оружия.

В августе Россия отозвала у ряда предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми» за сотрудничество с Украиной.

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