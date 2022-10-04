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Финляндия не разрешила экспорт ледокола, заказанного «Норникелем»

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Финляндия не разрешила экспорт ледокола, который российский «Норникель» строит в этой стране, сообщила финская судостроительная компания Helsinki Shipyard.

Как ожидалось, строительство ледокола начнётся в 2022 году, а к зимнему сезону 2025 года судно будет передано заказчику, пишет «Прайм».

Банк «Санкт-Петербург» при этом предоставил верфи гарантии на €76,8 млн.

«Согласно информации, полученной от министерства иностранных дел… министерство вынесло отрицательное решение относительно экспортной лицензии на ледокол, заказанный «Норильским никелем», — сообщила верфь.

Ледокол должен был эксплуатироваться в районах Енисея и в Карском море для обеспечивания проводки судов к порту Дудинка.

В августе госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1».

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