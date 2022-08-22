«Росатом» подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1»

Госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Информация, содержащаяся в интервью господина Иоакима Шпехта, о том, что «Росатом» «ещё не начал официальный процесс» (юридического разбирательства), не соответствует действительности. На сегодняшний день со стороны «Росатома» подано уже шесть исков на общую сумму $3 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию.

Ранее сообщалось, что финская компания Fennovoima Oy, выступавшая заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала в суд иск на общую сумму порядка €2 млрд. Об этом заявил исполнительный директор Fennovoima Иоаким Шпехт.