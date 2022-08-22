военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Росатом» подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1»

Короткая ссылка
Госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1».
«Росатом» подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Информация, содержащаяся в интервью господина Иоакима Шпехта, о том, что «Росатом» «ещё не начал официальный процесс» (юридического разбирательства), не соответствует действительности. На сегодняшний день со стороны «Росатома» подано уже шесть исков на общую сумму $3 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию.

Ранее сообщалось, что финская компания Fennovoima Oy, выступавшая заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала в суд иск на общую сумму порядка €2 млрд. Об этом заявил исполнительный директор Fennovoima Иоаким Шпехт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить