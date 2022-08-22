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Финская Fennovoima подала в суд на «Росатом» на сумму порядка €2 млрд

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Финская компания Fennovoima Oy, выступавшая заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала в суд иск на общую сумму порядка €2 млрд.
Финская Fennovoima подала в суд на «Росатом» на сумму порядка €2 млрд
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«В общей сложности сумма претензий на сегодняшний день составляет менее €2 млрд», — рассказал исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт в интервью крупнейшей газете Финляндии Helsingin Sanomat.

На сайте финской компании говорится, что Fennovoima расторгла контракт «из-за значительных задержек и невозможности реализации проекта».

«Fennovoima инициировала несколько арбитражных и других судебных разбирательств против различных компаний «Росатома» и потребовала возмещения убытков за задержки, невозможность реализации проекта и другие ситуации», — уточняется в пресс-релизе.

В июне глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что госкорпорация выставит Финляндии счёт в размере суммы, потраченной на проект АЭС «Ханхикиви-1», контракт на который разорвал Хельсинки.

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