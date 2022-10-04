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Bloomberg: ставки по ипотеке в еврозоне достигли семилетнего максимума

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Ставки по ипотечным кредитам в еврозоне достигли своего семилетнего максимума — ЕЦБ повысил ставки на 75 процентных пунктов в сентябре.
Bloomberg: ставки по ипотеке в еврозоне достигли семилетнего максимума
  • Gettyimages.ru

«Ставка в августе на уровне 2,26% стала самой высокой за семь лет и почти на целый процентный пункт выше, чем в начале 2022 года», — говорится в сообщении Bloomberg.

В издании предположили, что банк повысит ставку ещё раз уже в октябре.

В банках Великобритании ранее перестали предоставлять ряд ипотечных кредитов на фоне резкого падения фунта. Как сообщает газета The Telegraph, на этот шаг уже решились Halifax, Virgin Money и Skipton.

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару упал почти на 3%. Ранее в ходе торгов он опускался до исторического минимума. 

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