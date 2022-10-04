В Белом доме заявили, что ждут серьёзного предложения от Москвы по обмену заключёнными
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«Мы хотим, чтобы Россия всерьёз отнеслась к нашему содержательному предложению, или они могут сделать своё серьёзное предложение», — цитирует её РИА Новости.
По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Джо Байден уже продемонстрировал свою готовность к экстраординарным мерам и «тяжёлым решениям», если они позволят вернуть американцев на родину.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.