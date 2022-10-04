В Белом доме заявили, что ждут серьёзного предложения от Москвы по обмену заключёнными

США ожидают рассмотрения своего предложения по обмену заключёнными или «серьёзной альтернативы» от России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы хотим, чтобы Россия всерьёз отнеслась к нашему содержательному предложению, или они могут сделать своё серьёзное предложение», — цитирует её РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Джо Байден уже продемонстрировал свою готовность к экстраординарным мерам и «тяжёлым решениям», если они позволят вернуть американцев на родину.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.