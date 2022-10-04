Захарова заявила, что ООН не хватило смелости осветить преступления киевского режима

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не хватило смелости честно и объективно рассказать о преступлениях киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала опубликованный 34-й доклад УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека на Украине.

По словам дипломата, представленный документ носит однобокий и несбалансированный характер в русле западных подходов к освещению конфликта на Украине.

«Очевидно, что у Управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несет киевский режим», — говорится в заявлении Захаровой.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин призвал ООН к более взвешенной линии по Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что западные страны становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием.