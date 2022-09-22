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Лавров: Запад становится стороной конфликта на Украине

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Западные страны становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.
Лавров: Запад становится стороной конфликта на Украине
  • РИА Новости

«Особенно цинично позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооружённых сил этой страны. Цель очевидна, они её не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия», — сказал Лавров.

Западные страны делают это, «несмотря на жертвы и разрушения» для того, чтобы «растащить» и ослабить Россию, подчеркнул министр.

«Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной», — сказал глава МИД.

Ранее в интервью Newsweek Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой.

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