Лавров: Запад становится стороной конфликта на Украине

Западные страны становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.

«Особенно цинично позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооружённых сил этой страны. Цель очевидна, они её не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия», — сказал Лавров.

Западные страны делают это, «несмотря на жертвы и разрушения» для того, чтобы «растащить» и ослабить Россию, подчеркнул министр.

«Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной», — сказал глава МИД.

Ранее в интервью Newsweek Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой.