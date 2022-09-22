Лавров: Запад становится стороной конфликта на Украине
- РИА Новости
«Особенно цинично позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооружённых сил этой страны. Цель очевидна, они её не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия», — сказал Лавров.
Западные страны делают это, «несмотря на жертвы и разрушения» для того, чтобы «растащить» и ослабить Россию, подчеркнул министр.
«Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной», — сказал глава МИД.
Ранее в интервью Newsweek Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой.