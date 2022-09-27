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Замглавы МИД России Вершинин призвал ООН к более взвешенной линии по Украине

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло ситуацию на Украине.
Замглавы МИД России Вершинин призвал ООН к более взвешенной линии по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках беседы Вершинин призвал Дикарло и её коллег ООН к «более взвешенной и беспристрастной линии» по украинской проблематике.

Совет Безопасности ООН соберётся 27 сентября на очередное заседание по ситуации на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что западные страны становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием.

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