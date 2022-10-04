В Испании суд постановил закрыть дело об экстрадиции Анатолия Шария
- РИА Новости
«От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — приводит ТАСС текст решения юридической инстанции.
На основании этой информации суд постановил прекратить судебное разбирательство в отношении Шария и уведомить о решении Интерпол, МИД и Минюст Испании.
В мае писатель, правозащитник Марина Юденич в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» допустила экстрадицию задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста на Украину.
Адвокат Шария Бойе Гонсало в беседе с RT назвал обвинения властей Украины против его подзащитного нелепыми и основанными на политическом преследовании.