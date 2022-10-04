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В Испании суд постановил закрыть дело об экстрадиции Анатолия Шария

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Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на Украину, так как он покинул территорию государства.
В Испании суд постановил закрыть дело об экстрадиции Анатолия Шария
  • РИА Новости

«От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — приводит ТАСС текст решения юридической инстанции.

На основании этой информации суд постановил прекратить судебное разбирательство в отношении Шария и уведомить о решении Интерпол, МИД и Минюст Испании.

В мае писатель, правозащитник Марина Юденич в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» допустила экстрадицию задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста на Украину.

Адвокат Шария Бойе Гонсало в беседе с RT назвал обвинения властей Украины против его подзащитного нелепыми и основанными на политическом преследовании.

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