Правозащитник Юденич допустила экстрадицию задержанного в Испании активиста Шария в Киев

Короткая ссылка
Писатель, правозащитник Марина Юденич в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» допустила экстрадицию задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария на Украину.
Правозащитник Юденич допустила экстрадицию задержанного в Испании активиста Шария в Киев
  • Gettyimages.ru

«В мире сейчас не существует никаких правил вообще, никаких статусов вообще. Беженец? А мы отменяем статус беженца, мы так решили — и всё. Никаких устоявшихся правил поведения и даже законов сегодня не существует. Всё катится в тартарары, и я допускаю, что в Испании могут работать агенты СБУ, что они могут вывезти его оттуда и заставить говорить определённые вещи на камеру», — заявила она.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий.

Позднее полиция Испании подтвердила RT задержание Шария в городе Таррагона по международному ордеру.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT задержание Шария, которого Киев подозревает в госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить