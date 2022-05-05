Правозащитник Юденич допустила экстрадицию задержанного в Испании активиста Шария в Киев

Писатель, правозащитник Марина Юденич в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» допустила экстрадицию задержанного в Испании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария на Украину.

«В мире сейчас не существует никаких правил вообще, никаких статусов вообще. Беженец? А мы отменяем статус беженца, мы так решили — и всё. Никаких устоявшихся правил поведения и даже законов сегодня не существует. Всё катится в тартарары, и я допускаю, что в Испании могут работать агенты СБУ, что они могут вывезти его оттуда и заставить говорить определённые вещи на камеру», — заявила она.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий.

Позднее полиция Испании подтвердила RT задержание Шария в городе Таррагона по международному ордеру.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT задержание Шария, которого Киев подозревает в госизмене.