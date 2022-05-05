Правозащитник Юденич допустила экстрадицию задержанного в Испании активиста Шария в Киев
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«В мире сейчас не существует никаких правил вообще, никаких статусов вообще. Беженец? А мы отменяем статус беженца, мы так решили — и всё. Никаких устоявшихся правил поведения и даже законов сегодня не существует. Всё катится в тартарары, и я допускаю, что в Испании могут работать агенты СБУ, что они могут вывезти его оттуда и заставить говорить определённые вещи на камеру», — заявила она.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий.
Позднее полиция Испании подтвердила RT задержание Шария в городе Таррагона по международному ордеру.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT задержание Шария, которого Киев подозревает в госизмене.