Депутат Белик объяснил задержание Шария тем, что он неудобен киевским властям

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT задержание украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, которого Киев подозревает в госизмене.
Депутат Белик объяснил задержание Шария тем, что он неудобен киевским властям
  • РИА Новости

«Мы в очередной раз видим, как преследуются те, кто открыто говорил о преступлениях киевского режима. Конечно, такие люди неудобны киевской власти, формула проста: рассказываешь о происходящем как есть — значит, подозреваешься в госизмене», — заявил парламентарий.

Он добавил, что СБУ не упустит шанса «лишить возможности говорить тех, кто критикует политику официального Киева».

«И найдёт даже в демократичной Испании, которая не оказалась достаточно надёжной страной для того, чтобы уберечься от преследования за инакомыслие даже при наличии некогда статуса политического беженца», — заключил собеседник RT.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий.

Полиция Испании подтвердила RT задержание Шария в городе Таррагона по международному ордеру.

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