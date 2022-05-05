Депутат Белик объяснил задержание Шария тем, что он неудобен киевским властям
- РИА Новости
«Мы в очередной раз видим, как преследуются те, кто открыто говорил о преступлениях киевского режима. Конечно, такие люди неудобны киевской власти, формула проста: рассказываешь о происходящем как есть — значит, подозреваешься в госизмене», — заявил парламентарий.
Он добавил, что СБУ не упустит шанса «лишить возможности говорить тех, кто критикует политику официального Киева».
«И найдёт даже в демократичной Испании, которая не оказалась достаточно надёжной страной для того, чтобы уберечься от преследования за инакомыслие даже при наличии некогда статуса политического беженца», — заключил собеседник RT.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий.
Полиция Испании подтвердила RT задержание Шария в городе Таррагона по международному ордеру.