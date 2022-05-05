Адвокат Шария Гонсало назвал обвинения Украины против блогера нелепыми

Адвокат украинского блогера Анатолия Шария Бойе Гонсало в беседе с RT назвал обвинения властей Украины против его подзащитного нелепыми и основанными на политическом преследовании.

«Это глупость. Он журналист и политик. Он придерживается своих политических взглядов и озвучивает имеющуюся у него информацию. Если уж на то пошло, любого журналиста можно задержать за его взгляды», — заявил Гонсало.

Он отметил необходимость дождаться официального запроса со стороны Киева на экстрадицию Шария из Испании.

По его словам, в защите Шария будут задействованы все правовые инструменты для предотвращения экстрадиции блогера.

«Ведь в случае экстрадиции они его убьют», — сказал Гонсало.

Также юрист добавил, что все аргументы украинских властей, которые содержатся в ордере на арест Шария, относятся к 2014 году.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий.

Позднее полиция Испании подтвердила RT задержание Шария в городе Таррагоне по международному ордеру.

Как передаёт ТАСС, впоследствии испанский суд постановил оставить Шария на свободе под подписку о невыезде.