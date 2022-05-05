Адвокат Шария Гонсало назвал обвинения Украины против блогера нелепыми
«Это глупость. Он журналист и политик. Он придерживается своих политических взглядов и озвучивает имеющуюся у него информацию. Если уж на то пошло, любого журналиста можно задержать за его взгляды», — заявил Гонсало.
Он отметил необходимость дождаться официального запроса со стороны Киева на экстрадицию Шария из Испании.
По его словам, в защите Шария будут задействованы все правовые инструменты для предотвращения экстрадиции блогера.
«Ведь в случае экстрадиции они его убьют», — сказал Гонсало.
Также юрист добавил, что все аргументы украинских властей, которые содержатся в ордере на арест Шария, относятся к 2014 году.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий.
Позднее полиция Испании подтвердила RT задержание Шария в городе Таррагоне по международному ордеру.
Как передаёт ТАСС, впоследствии испанский суд постановил оставить Шария на свободе под подписку о невыезде.