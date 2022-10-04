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МИД Японии объявил о высылке сотрудника консульства России в Саппоро

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Япония высылает одного сотрудника консульства России в Саппоро в ответ на объявление Россией персоной нон грата японского консула во Владивостоке.
МИД Японии объявил о высылке сотрудника консульства России в Саппоро
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на главу японского МИД Ёсимасу Хаяси.

Российского дипломата обязали покинуть Японию до 10 октября.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.

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