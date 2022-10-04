Белый дом: США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

США могут в ближайшие дни объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«У нас есть дополнительный пакет военной помощи, о котором станет известно в ближайшие пару дней», — приводит РИА Новости его слова в интервью Bloomberg.

Кирби отметил, что Вашингтон остаётся на постоянной связи с Киевом, в том числе на уровне министров обороны для взаимодействия по вопросу необходимых мер поддержки.

Как ранее информировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Соединённые Штаты объявят о предоставлении Украине ещё четырёх комплексов HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн.