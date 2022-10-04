Трамп подал в суд на CNN с требованием возместить ущерб в $475 млн

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск против телеканала CNN с требованием компенсации в размере $475 млн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«В своих усилиях качнуть политический баланс влево канал навешивал на истца ещё более скандальные, ложные и клеветнические ярлыки — вроде «расиста», «русского лакея», «повстанца» и в конце концов «Гитлера», — говорится в исковом заявлении.

В документе отмечается, что телеканал действовал намеренно и отказался от возможности опровергнуть сообщения.

В начале сентября Трамп назвал американского лидера Джо Байдена «врагом государства», после того как Байден назвал Трампа и республиканцев воплощением экстремистской силы, угрожающей основам США.