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Бывший президент США Трамп назвал Байдена «врагом государства»

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «врагом государства» после того, как Байден назвал Трампа и республиканцев воплощением экстремистской силы, угрожающей основам Соединённых Штатов.

«Он враг государства... Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге его сторонников в Пенсильвании.

Бывший американский лидер отметил, что речь Байдена состояла из ненависти и злобы.

По словам Трампа, на следующий день нынешний глава США забыл о том, что говорил в ходе своего выступления.

Трамп также назвал Байдена сумасшедшим в ответ на обвинения в экстремизме.

В ходе речи в Филадельфии Байден отметил, что из-за Трампа и его сторонников, поддерживающих лозунг MAGA, демократия и равенство находятся под угрозой.

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