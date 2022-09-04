Бывший президент США Трамп назвал Байдена «врагом государства»
«Он враг государства... Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге его сторонников в Пенсильвании.
Бывший американский лидер отметил, что речь Байдена состояла из ненависти и злобы.
По словам Трампа, на следующий день нынешний глава США забыл о том, что говорил в ходе своего выступления.
Трамп также назвал Байдена сумасшедшим в ответ на обвинения в экстремизме.
В ходе речи в Филадельфии Байден отметил, что из-за Трампа и его сторонников, поддерживающих лозунг MAGA, демократия и равенство находятся под угрозой.