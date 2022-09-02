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Трамп назвал Байдена сумасшедшим в ответ на обвинения в экстремизме

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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал речь нынешнего американского лидера Джо Байдена, в которой тот назвал Трампа и республиканцев воплощением экстремистской силы, угрожающей основам США.
Трамп назвал Байдена сумасшедшим в ответ на обвинения в экстремизме
  • Gettyimages.ru
  • © James Devaney

«Если посмотреть на слова и смысл неловкой и гневной речи Байдена, то он угрожал Америке, в том числе возможным применением военной силы. Он, должно быть, из ума выжил или страдает от деменции на поздней стадии!» — цитирует ТАСС Трампа. 

В ходе речи в Филадельфии Байден отметил, что из-за Трампа и его сторонников, поддерживающих лозунг MAGA, демократия и равенство находятся под угрозой.

Ранее стало известно, что ФБР организовало обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго в связи с возможным нарушением экс-президентом США закона о шпионаже.

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