Полковник в отставке Макгрегор: заявления США по поводу ЧП на «Северном потоке» нелогичны

Заявления американских властей о непричастности США к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нелогичны, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Утверждения администрации (президента США Джо. — RT) Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она двигает фигуры на доске», — цитирует его РИА Новости.

Макгрегор отметил, что Соединённые Штаты извлекают выгоду из ситуации, поскольку вывод газопроводов из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.