военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Полковник в отставке Макгрегор: заявления США по поводу ЧП на «Северном потоке» нелогичны

Короткая ссылка
Заявления американских властей о непричастности США к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нелогичны, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Утверждения администрации (президента США Джо. — RT) Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она двигает фигуры на доске», — цитирует его РИА Новости.

Макгрегор отметил, что Соединённые Штаты извлекают выгоду из ситуации, поскольку вывод газопроводов из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. 

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить