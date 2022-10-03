Российские ВКС уничтожили 13 террористов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
- РИА Новости
«Российскими ВКС уничтожены объекты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в идлибской зоне деэскалации, которые представляли угрозу безопасности военнослужащих российской группировки и правительственных войск САР», — приводит РИА Новости его слова.
Егоров добавил, что удары нанесены в районе населённых пунктов Руайха и Мсибин. Помимо 13 ликвидированных террористов, ещё 22 боевика получили тяжёлые ранения.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли авиационный удар по базе террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб, уничтожены более 45 боевиков.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.