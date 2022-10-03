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Российские ВКС уничтожили 13 террористов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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Российские ВКС нанесли удар по объектам террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»* в идлибской зоне деэскалации в САР, уничтожены 13 боевиков, в том числе два полевых командира. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Российские ВКС уничтожили 13 террористов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
  • РИА Новости

«Российскими ВКС уничтожены объекты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в идлибской зоне деэскалации, которые представляли угрозу безопасности военнослужащих российской группировки и правительственных войск САР», — приводит РИА Новости его слова.

Егоров добавил, что удары нанесены в районе населённых пунктов Руайха и Мсибин. Помимо 13 ликвидированных террористов, ещё 22 боевика получили тяжёлые ранения.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли авиационный удар по базе террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб, уничтожены более 45 боевиков.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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