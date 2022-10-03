Медведев сравнил взрыв газопровода в Никарагуа с ЧП на «Северных потоках»

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев провёл параллель между подрывом трубопровода в Никарагуа в 1983 году, а также минированием трёх никарагуанских портов и взрывами на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

«Но вот что вспомнилось… Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налёт на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась большая часть нефтяных резервов страны», — написал он в Telegram.

Медведев также напомнил о подрыве подводного трубопровода Никарагуа 14 октября 1983 года.

Кроме того, отметил политик, в 1984 году Соединённые Штаты заминировали три никарагуанских порта.

«Ничего не напоминает?» — заключил Медведев.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.