Парламент Венгрии принял поправки к закону против коррупции для доступа к средствам ЕС

Парламент Венгрии большинством голосов одобрил поправки в закон, которые регулируют ответственность должностных лиц за получение взяток.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на венгерский парламент.

Уточняется, что ужесточение ответственности за взяточничество является одной из мер, которые необходимо принять Венгрии, чтобы не лишиться финансирования ЕС.

За поправки проголосовали 136 парламентариев, против выступили семь, ещё 14 от голосования воздержались.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу «широко распространённого взяточничества» в стране.