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Береговая охрана Швеции сообщила об утечке на «Северном потоке — 2»

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Служба береговой охраны Швеции сообщила об утечке газа на трубопроводе «Северный поток — 2».
Береговая охрана Швеции сообщила об утечке на «Северном потоке — 2»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в пресс-релизе службы.

«Меньшая утечка на «Северном потоке — 2» сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Энергетическое агентство Дании заявило, что утечка газа на газопроводе «Северный поток» прекратилась.

Оператор трубопровода «Северный поток» до этого допустил, что утечки газа после ЧП будут продолжаться до 2 октября

26 сентября Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

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