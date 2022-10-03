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NI: речь Путина указывает на желание России свергнуть миропорядок во главе с Западом

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В послании президента России Владимира Путина в ходе выступления в Кремле не было двусмысленности: страна нацелена на то, чтобы свергнуть миропорядок во главе с Западом.
NI: речь Путина указывает на желание России свергнуть миропорядок во главе с Западом
  • РИА Новости

Об этом пишет обозреватель National Interest Марк Эпископос.

По его мнению, заявление Путина знаменует собой логическую кульминацию зарождающихся антизападных тенденций, изложенных в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

«Путин подтвердил, что Россия не отступит и готова к дальнейшей эскалации в своём стремлении коренным образом пересмотреть постсоветский либеральный международный порядок», — говорится в статье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления о том, что Москва якобы решила «перекроить карту Европы»

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