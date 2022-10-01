Захарова ответила на заявления о попытках России «перекроить карту Европы»

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления о том, что Москва якобы решила «перекроить карту Европы». Она напомнила о «перекройке» границ Германии в конце 1980-х годов, а также о судьбе стран Восточной Европы, многие из которых стали суверенными благодаря той же «перекройке» границ в последние десятилетия.

«Меня умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила «перекроить карту Европы». Смешно, что с этим тезисом выступают в Германии, которая имеет нынешние границы исключительно благодаря их «перекройке» в конце 80-х годов XX века», — написала дипломат в Telegram.

Захарова напомнила о главном политическом лозунге канцлера Вилли Брандта: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört («Сейчас объединяется то, что является одним целым»).

Москва в 80-е «поняла немцев» и пошла навстречу их стремлению, подчеркнула она.

«Да и не Берлину заикаться о «перекраивании» границ — их исторический опыт вспоминать страшно, но и забывать его нельзя», — подчеркнула представитель МИД.

Кроме того, Захарова напомнила, что Украина впервые в истории обрела государственность «именно благодаря «перекройке» границ» — первый раз в 1918 году, а потом через 70 лет.

«Смешно слышать о «перекройке» границ из-за океана. После натовских бомбардировок Югославии, после поддержки «перекройки» Сербии и американской авантюры с «независимостью Косово», — сказала дипломат.

В феврале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад намеревается перекроить карту мира и выдвинуться на рубежи России.