Захарова ответила на заявления о попытках России «перекроить карту Европы»
- РИА Новости
«Меня умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила «перекроить карту Европы». Смешно, что с этим тезисом выступают в Германии, которая имеет нынешние границы исключительно благодаря их «перекройке» в конце 80-х годов XX века», — написала дипломат в Telegram.
Захарова напомнила о главном политическом лозунге канцлера Вилли Брандта: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört («Сейчас объединяется то, что является одним целым»).
Москва в 80-е «поняла немцев» и пошла навстречу их стремлению, подчеркнула она.
«Да и не Берлину заикаться о «перекраивании» границ — их исторический опыт вспоминать страшно, но и забывать его нельзя», — подчеркнула представитель МИД.
Кроме того, Захарова напомнила, что Украина впервые в истории обрела государственность «именно благодаря «перекройке» границ» — первый раз в 1918 году, а потом через 70 лет.
«Смешно слышать о «перекройке» границ из-за океана. После натовских бомбардировок Югославии, после поддержки «перекройки» Сербии и американской авантюры с «независимостью Косово», — сказала дипломат.
В феврале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад намеревается перекроить карту мира и выдвинуться на рубежи России.