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Во Вьетнаме выявили первый случай оспы обезьян

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В департаменте здравоохранения города Хошимин на юге Вьетнама сообщили о выявлении первого случая инфицирования человека вирусом оспы обезьян.

«Благодаря чёткому контролю и надзору в городе выявлен первый случай оспы обезьян. Сектор здравоохранения продолжает контролировать ситуацию с распространением заболевания», — цитирует ТАСС директора городского департамента здравоохранения Тан Чи Тхыонга.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила о снижении уровня заболеваемости оспой обезьян в Европе за последние недели.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты ФМБА создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований.

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