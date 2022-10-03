Во Вьетнаме выявили первый случай оспы обезьян

В департаменте здравоохранения города Хошимин на юге Вьетнама сообщили о выявлении первого случая инфицирования человека вирусом оспы обезьян.

«Благодаря чёткому контролю и надзору в городе выявлен первый случай оспы обезьян. Сектор здравоохранения продолжает контролировать ситуацию с распространением заболевания», — цитирует ТАСС директора городского департамента здравоохранения Тан Чи Тхыонга.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила о снижении уровня заболеваемости оспой обезьян в Европе за последние недели.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты ФМБА создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований.