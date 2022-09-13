В ВОЗ заявили о снижении числа случаев заболевания оспой обезьян в Европе

Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении уровня заболеваемости оспой обезьян в Европе за последние недели.

Об этом сообщается в совместном заявлении еврокомиссара по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес и директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

«Скоординированные и совместные усилия наших европейских, национальных и региональных учреждений здравоохранения и властей по реагированию были критически важными, и теперь мы наблюдаем снижение числа случаев заболевания за последние недели», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, с начала мая в Европейском регионе было зарегистрировано более 23 тыс. случаев оспы обезьян.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты ФМБА создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований.

31 августа Всемирная организация здравоохранения заявила, что число случаев заболевания человека оспой обезьян в мире превысило 50 тыс.

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.