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Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины закончить конфликт

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Папа Римский Франциск обратился к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом закончить конфликт.
Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины закончить конфликт
  • AP

«Мои призывы направлены к президенту России, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти... Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений», — приводит ТАСС слова Франциска.

Он также призвал остальное мировое сообщество приложить все усилия для окончания конфликта и недопущения эскалации.

Ранее Понтифик заявил, что Запад пошёл по ложному пути и теперь его нельзя назвать «примером для подражания».

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