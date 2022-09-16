военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Папа Римский заявил, что западные страны пошли по ложному пути

Короткая ссылка
Папа Римский Франциск заявил, что Запад пошёл по ложному пути и теперь его нельзя назвать «примером для подражания».

«Запад пошёл по ложному пути, например, в плане социальной справедливости», — приводит слова понтифика Corriere della Sera.

По мнению Папы Римского, Запад в настоящий момент является «самым большим кладбищем человечества».

Он также подчеркнул, что западные страны не могут в данный момент помогать другим народам, поскольку находятся «не на самом высоком уровне».

Понтифик ранее призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить