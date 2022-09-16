Папа Римский заявил, что западные страны пошли по ложному пути
«Запад пошёл по ложному пути, например, в плане социальной справедливости», — приводит слова понтифика Corriere della Sera.
По мнению Папы Римского, Запад в настоящий момент является «самым большим кладбищем человечества».
Он также подчеркнул, что западные страны не могут в данный момент помогать другим народам, поскольку находятся «не на самом высоком уровне».
Понтифик ранее призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.