Папа Римский заявил, что западные страны пошли по ложному пути

Папа Римский Франциск заявил, что Запад пошёл по ложному пути и теперь его нельзя назвать «примером для подражания».

«Запад пошёл по ложному пути, например, в плане социальной справедливости», — приводит слова понтифика Corriere della Sera.

По мнению Папы Римского, Запад в настоящий момент является «самым большим кладбищем человечества».

Он также подчеркнул, что западные страны не могут в данный момент помогать другим народам, поскольку находятся «не на самом высоком уровне».

Понтифик ранее призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.