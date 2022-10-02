В Южной Корее заявили, что КНДР ракетными пусками стремится «усмирить» власти Сеула

Власти КНДР с помощью ракетных пусков стремятся «усмирить» новое правительство в Сеуле и привлечь внимание Соединённых Штатов. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Квон Ён Се.

«Видимо, их главное намерение — усмирить новое правительство Южной Кореи. И поскольку ядерная проблема Северной Кореи оказалась на периферии (интересов. — RT) США из-за внутриполитической ситуации, Пхеньян также может хотеть привлечь внимание Вашингтона», — приводит его слова ТАСС.

Министр отметил, что таким образом власти КНДР пытаются взять ситуацию в межкорейских отношениях под свой контроль и параллельно развивать своё вооружение.

1 октября сообщалось, что Южная Корея третий день подряд фиксирует пуски ракет КНДР в сторону Японского моря.

Минобороны Японии по дипломатическим каналам заявило протест КНДР в связи с предполагаемыми ракетными пусками.