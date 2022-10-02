Депутат бундестага Вагенкнехт заявила о рисках ядерной катастрофы
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Об этом сообщает издание Junge Welt.
«Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой», — заявила Вагенкнехт.
Она отметила, что антироссийские санкции мешают урегулированию кризиса и наносят Германии больше вреда, чем России.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никаких изменений доктринальных подходов к тематике ядерного оружия не произошло. Он отметил, что российская сторона неоднократно отмечала это и публично, и в контактах с США.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно следит за действиями России в отношении её ядерного потенциала.