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Глава МВД Великобритании заявила, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля

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Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля.
Глава МВД Великобритании заявила, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля
  • AP

В интервью газете The Sun она сообщила, что в 2022 году к британским берегам Ла-Манша прибыли более 30 тыс. мигрантов, что в десять раз превышает показатели 2018 года.

Браверман также отметила, что в Великобританию приезжают много неквалифицированных рабочих, а также студентов, которые привозят с собой родственников, зачастую не желающих работать.

«Нам нужны люди с высокими навыками, нам нужны люди с технической квалификацией. Чего мы не хотим, так это постоянного потока дешёвой иностранной рабочей силы», — пояснила она.

Браверман заявила о намерении сократить число мигрантов, приняв решительные меры, в том числе путём изменения законодательства Британии.

В июне премьер-министр Соединённого Королевства Лиз Трасс подтвердила, что Великобритания вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду.

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