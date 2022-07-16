МИД Турции возмутился предложением Трасс направлять в страну беженцев

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Официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич возмутился сообщениями британской прессы о том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила высылать нелегальных мигрантов в Турцию по примеру Руанды.
МИД Турции возмутился предложением Трасс направлять в страну беженцев
  • РИА Новости

«В прессе Соединённого Королевства появились новости о том, что Элизабет Трасс, министр иностранных дел, может потребовать соглашения с Турцией, аналогичного соглашению, заключённому с Руандой о партнёрстве по вопросам убежища. Мы надеемся, что эти утверждения, которые были опубликованы в отношении г-жи Трасс, не имеют оснований», — говорится в сообщении турецкого Министерства иностранных дел.

Бильгич напомнил, что Турция уже приняла «самое большое количество беженцев в мире за последние восемь лет».

Для Стамбула не может быть и речи о том, чтобы взять на себя ещё больше бремени, подчеркнул он.

Дипломат заявил, что Турция не намерена быть «лагерем для беженцев».

В июне Лиз Трасс подтвердила, что Соединённое Королевство вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду.

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