МИД Турции возмутился предложением Трасс направлять в страну беженцев
- РИА Новости
«В прессе Соединённого Королевства появились новости о том, что Элизабет Трасс, министр иностранных дел, может потребовать соглашения с Турцией, аналогичного соглашению, заключённому с Руандой о партнёрстве по вопросам убежища. Мы надеемся, что эти утверждения, которые были опубликованы в отношении г-жи Трасс, не имеют оснований», — говорится в сообщении турецкого Министерства иностранных дел.
Бильгич напомнил, что Турция уже приняла «самое большое количество беженцев в мире за последние восемь лет».
Для Стамбула не может быть и речи о том, чтобы взять на себя ещё больше бремени, подчеркнул он.
Дипломат заявил, что Турция не намерена быть «лагерем для беженцев».
В июне Лиз Трасс подтвердила, что Соединённое Королевство вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду.