NYT: Путин предупредил Запад о готовности сражаться до конца

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на митинге на Красной площади предупредил западные страны о готовности Москвы сражаться до конца.

Как сообщает газета New York Times, риторика российского лидера стала жёстче.

«Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться», — цитирует публикацию РИА Новости.

По мнению авторов, российский лидер дал понять миру, что желает возглавить движение против гегемонии США.

Ранее Путин заявил, что Запад целенаправленно истреблял целые этносы.

Он также отметил заявил, что Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.