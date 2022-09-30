Путин: Запад целенаправленно истреблял целые этносы
- РИА Новости
В ходе выступления в Кремле Путин напомнил, что западные страны начали свою колониальную политику ещё в Средневековье.
Президент напомнил, что была мировая работорговля, геноцид индейских племён в Америке, разграбление Индии и Африки, а также войны Англии и Франции против Китая, в результате чего тот был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом.
По его словам, западные страны подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, а также устраивали охоту на людей, как на зверей.
Также Путин заявил, что Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.
Кроме того, он назвал необратимым начавшийся слом западной гегемонии.