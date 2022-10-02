Несколько тысяч человек вышли на митинг за независимость Уэльса

В Кардиффе состоялся митинг за независимость Уэльса при участии нескольких тысяч человек.

По данным портала Wales Online, мероприятие состоялось в полдень — участники вышли в центр города с флагами и плакатами с надписью «Независимость».

Отмечается, что на митинге с речью выступил британский актёр Джулиан Льюис Джонс, который снялся в сериале «Дом дракона» — приквеле «Игры престолов».

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.

Позже премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун в интервью телеканалу ITV заявил о планах провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.