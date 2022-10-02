В Боснии и Герцеговине проходят выборы органов власти и президента Республики Сербской
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики, на выборах будут функционировать 5,9 тыс. избирательных участков, более 20 из которых находятся в зданиях дипмиссий БиГ на территории других государств.
За ходом голосования будут следить более 60 тыс. аккредитованных наблюдателей.
Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.
Лидер победившей на парламентских выборах итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони пообещала украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать оказывать помощь и поддержку Украине.