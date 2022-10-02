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В Боснии и Герцеговине проходят выборы органов власти и президента Республики Сербской

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В Боснии и Герцеговине (БиГ) проходят выборы трёх членов президиума страны, президента Республики Сербской и органов центральной власти и муниципалитетов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики, на выборах будут функционировать 5,9 тыс. избирательных участков, более 20 из которых находятся в зданиях дипмиссий БиГ на территории других государств.

За ходом голосования будут следить более 60 тыс. аккредитованных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.

Лидер победившей на парламентских выборах итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони пообещала украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать оказывать помощь и поддержку Украине.

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