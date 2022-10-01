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В Дании сообщили о стабилизации давления в газопроводе «Северный поток — 2»

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Давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось, нитка опустела. Об этом сообщило в Twitter Датское энергетическое агентство со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
В Дании сообщили о стабилизации давления в газопроводе «Северный поток — 2»
  • AP

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе «Северный поток — 2» давление стабилизировалось», — говорится в сообщении.

Продувка газа по трубопроводу завершена, уточнило агентство.

Как ранее заявили в «Газпроме», нарушение герметичности «Северных потоков» вызвано физическими повреждениями, сроки восстановления работоспособности трубопроводов на данный момент оценить невозможно.

В момент ЧП в трёх нитках трубопроводов было около 800 млн куб. м газа, что сопоставимо с потреблением Данией за три месяца.

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