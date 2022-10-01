Президент Сербии Вучич рассказал о своей реакции на взрывы на «Северных потоках»

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что «не знал, плакать или кричать» после новости о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает портал Novosti.rs.

«Я не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на «Северном потоке», — заявил сербский лидер.

Он также добавил, что в случае подобной диверсии в Чёрном море или на территории Турции, Болгарии Сербия осталась бы без газа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США признаться в том, что произошло с «Северным потоком».

Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.