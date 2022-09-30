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Блинкен: США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «очень серьёзно» относится к заявлениям Москвы относительно ядерного оружия.
Блинкен: США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия
  • AP

«Мы относимся к данным заявлениям очень серьёзно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги»,  — цитирует РИА Новости Блинкена.

По его словам, на сегодняшний день США не видят, чтобы Россия предпринимала такие шаги.

Вместе с тем, по словам госсекретаря, Вашингтон «ведёт подготовку к любому возможному сценарию», включая сценарий с применением Москвой ядерного оружия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно следит за действиями России в отношении её ядерного потенциала.

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