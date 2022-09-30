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Байден признал суверенитет островов Кука и Ниуэ

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон признаёт суверенитет островов Кука и Ниуэ.
Байден признал суверенитет островов Кука и Ниуэ
  • Gettyimages.ru

«Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаём острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств», — цитирует его ТАСС.

По словам американского лидера, в США также настроены на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в Вашингтоне не позволят Китаю «изолировать Тайвань».

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Грегори Микс сообщил, что законодатели США разрабатывают комплекс мер для ускорения процесса передачи военной помощи, в том числе Тайваню.

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