ЕС несёт убытки от навязанной США политики и полностью утратил амбиции на стратегическую автономию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Проводя свой бездумный курс по «отмене» России, англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, включая НАТО, а также ЕС, который окончательно утратил свои амбиции на стратегическую автономию и несёт колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули США», — цитирует его ТАСС.

Как в мае отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.

В МИД России также заявили, что США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве подчеркнули, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.