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Посол Китая: Пекин продолжит развивать торговое сотрудничество с Москвой

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Москва и Пекин продолжат принимать меры для сохранения нормального торгово-экономического взаимодействия, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«В этом году перед лицом сложной международной обстановки, пандемии коронавируса и других тяжелых испытаний, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало большую гибкость и, вопреки общим тенденциям, показало впечатляющий рост», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что за восемь месяцев 2022 года объём двусторонней торговли превысил $117,2 млрд, на 31,4% превысив показатели за аналогичный период прошлого года.

Ханьхуэй выразил надежду, что по итогам года объём двусторонней торговли установит новый исторический рекорд.

Ранее в российском посольстве в Пекине сообщили, что поставки угля и природного газа из России в Китай в августе установили исторический рекорд.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что переориентация поставок российского угля на восточный рынок будет проводиться в ускоренном темпе.

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