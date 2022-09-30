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В ВВС Италии рассказали о задаче истребителей НАТО в Польше

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ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват якобы находящихся там российских самолётов.

«Ещё один взлёт для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что тревога связана с якобы деятельностью российских самолётов возле польской границы.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.

Министры по европейским делам Франции, Германии и Польши заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза.

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