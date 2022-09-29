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Путин: Запад готов превратить любую страну в эпицентр кризиса

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад готов для достижения своих целей превратить любую страну в эпицентр кризиса.

Об этом он сказал в ходе встречи по видеосвязи с главами разведслужб стран СНГ. 

«Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню», — заявил президент.

Он добавил, что такое уже не раз наблюдалось.

По его словам, Запад цепляется за прошлое и пытается проводить политику диктата во всех сферах, начиная от международных отношений и заканчивая экономикой, культурой и спортом.

Путин добавил, что таким образом Запад создаёт новые проблемы и новые кризисы, не гнушаясь любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по ситуации на Украине заявил, что западные страны стремятся обескровить и расчленить Россию, а затем подчинить своей воле.

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