Небензя назвал целью стран Запада ослабление и расчленение России
«Все прекрасно понимают, что единственная цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, — максимально ослабить и обескровить Россию», — приводит слова Небензи ТАСС.
Что касается мечты западных стратегов, отметил российский постпред, то ею является расчленение России и подчинение её своей воле.
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.