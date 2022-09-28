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Небензя назвал целью стран Запада ослабление и расчленение России

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Западные страны стремятся обескровить и расчленить Россию, а затем подчинить своей воле. Об этом заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по ситуации на Украине.

«Все прекрасно понимают, что единственная цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, — максимально ослабить и обескровить Россию», — приводит слова Небензи ТАСС.

Что касается мечты западных стратегов, отметил российский постпред, то ею является расчленение России и подчинение её своей воле.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.

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