военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Le Monde: оплошности фон дер Ляйен в политике санкций играют на руку России

Короткая ссылка
Ряд «оплошностей» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в санкционной политике Европы играет на руку России, пишет газета Le Monde.
Le Monde: оплошности фон дер Ляйен в политике санкций играют на руку России
  • Gettyimages.ru

В материале издания отмечается, что с начала спецоперации на Украине российский президент Владимир Путин винил Евросоюз в том, что антироссийские санкции ведут к голоду по всему миру.

При этом ЕС на протяжении многих месяцев пытался убедить Африку, Азию и Южную Америку, что такие утверждения ложны.

«Однако этим летом Еврокомиссия против своей воли предоставила Кремлю доводы в защиту его точки зрения, осложнив экспорт российских удобрений и пшеницы. Ситуация окончательно разрешилась 19 сентября спустя полтора месяца, в течение которых руководящий орган ЕС, похоже, не мог решить, что делать», — приводит текст статьи ИноТВ.

Ранее российский президент заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

На полях Восточного экономического форума он отметил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить