Ряд «оплошностей» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в санкционной политике Европы играет на руку России, пишет газета Le Monde.

В материале издания отмечается, что с начала спецоперации на Украине российский президент Владимир Путин винил Евросоюз в том, что антироссийские санкции ведут к голоду по всему миру.

При этом ЕС на протяжении многих месяцев пытался убедить Африку, Азию и Южную Америку, что такие утверждения ложны.

«Однако этим летом Еврокомиссия против своей воли предоставила Кремлю доводы в защиту его точки зрения, осложнив экспорт российских удобрений и пшеницы. Ситуация окончательно разрешилась 19 сентября спустя полтора месяца, в течение которых руководящий орган ЕС, похоже, не мог решить, что делать», — приводит текст статьи ИноТВ.

Ранее российский президент заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

На полях Восточного экономического форума он отметил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.