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Welt: США, Польша и Турция стали считать Германию менее надёжным партнёром

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Польша, Турция и Соединённые Штаты стали считать Германию гораздо менее надёжным партнёром из-за её неоднозначной позиции по ситуации на Украине, сообщает журнал Die Welt со ссылкой на исследование аналитического центра German Marshall Fund.
Welt: США, Польша и Турция стали считать Германию менее надёжным партнёром
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«Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту на Украине», — заявил автор исследования Гезине Вебер.

По результатам исследования, число поляков, считающих Германию надёжным партнёром, сократилось на 15% по сравнению с данными прошлого года.

В США 59% опрошенных считают Германию надёжным партнером, что на 9% ниже показателей 2021 года.

При этом в Турции в надёжности ФРГ выразили уверенность 43% респондентов против 54% годом ранее.

В начале сентября сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине.

Позднее Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

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