Welt: США, Польша и Турция стали считать Германию менее надёжным партнёром
- Gettyimages.ru
«Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту на Украине», — заявил автор исследования Гезине Вебер.
По результатам исследования, число поляков, считающих Германию надёжным партнёром, сократилось на 15% по сравнению с данными прошлого года.
В США 59% опрошенных считают Германию надёжным партнером, что на 9% ниже показателей 2021 года.
При этом в Турции в надёжности ФРГ выразили уверенность 43% респондентов против 54% годом ранее.
В начале сентября сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине.
Позднее Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.