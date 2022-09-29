Welt: США, Польша и Турция стали считать Германию менее надёжным партнёром

Польша, Турция и Соединённые Штаты стали считать Германию гораздо менее надёжным партнёром из-за её неоднозначной позиции по ситуации на Украине, сообщает журнал Die Welt со ссылкой на исследование аналитического центра German Marshall Fund.

«Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту на Украине», — заявил автор исследования Гезине Вебер.

По результатам исследования, число поляков, считающих Германию надёжным партнёром, сократилось на 15% по сравнению с данными прошлого года.

В США 59% опрошенных считают Германию надёжным партнером, что на 9% ниже показателей 2021 года.

При этом в Турции в надёжности ФРГ выразили уверенность 43% респондентов против 54% годом ранее.

В начале сентября сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине.

Позднее Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.