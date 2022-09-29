Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»

На месте магазинов LEGO в России группа компаний Inventive Retail Group запустит сеть «Мир кубиков».

Об этом сообщили в Inventive Retail Group.

«Inventive Retail Group... объявляет о запуске нового мультибрендового ретейл-проекта «Мир кубиков». Новая сеть появится на месте сертифицированных магазинов LEGO», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что «Мир кубиков» будет состоять из 65 магазинов более чем в 20 городах России. Также сохранится онлайн-магазин с доставкой по стране.

В компании отметили, что LEGO останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта. С ноября 2022 года магазины сети начнут пополняться новыми брендами.

В марте стало известно, что датская компания LEGO Group приостанавливает поставки в Россию.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.