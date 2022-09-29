военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»

Короткая ссылка
На месте магазинов LEGO в России группа компаний Inventive Retail Group запустит сеть «Мир кубиков».
Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Inventive Retail Group.

«Inventive Retail Group... объявляет о запуске нового мультибрендового ретейл-проекта «Мир кубиков». Новая сеть появится на месте сертифицированных магазинов LEGO», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что «Мир кубиков» будет состоять из 65 магазинов более чем в 20 городах России. Также сохранится онлайн-магазин с доставкой по стране.

В компании отметили, что LEGO останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта. С ноября 2022 года магазины сети начнут пополняться новыми брендами.

В марте стало известно, что датская компания LEGO Group приостанавливает поставки в Россию.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить